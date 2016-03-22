Brüksel'deki terör saldırısı sonrası ilk görüntüler...

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'nda saat 08:00 sularında iki patlama meydana geldi. Patlama sonrası çekilen bir video sosyal meyada paylaşıldı. Patlamaların canlı bomba saldırısı olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. Patlamalardan birinin apronda, birinin de terminal binası içinde American Airlines'a ait check in bölgesinde gerçekleştiği öğrenildi. Patlamaların yaşandığı sırada bir Türk Hava Yolları uçağı da uçuşa hazırlanıyordu. Patlama sonrası havalimanının tahliyesine başlandı. Tüm uçuşların iptal edildiği öğrenilirken, bölgeye yapılan tren seferleri de durduruldu.