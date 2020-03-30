ABD'de Koronavirüs'ten ölenlerin mobil morglara taşındığı görüntülendi

Dünya çapında 35 bine yakın insanın hayatını kaybettiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının nedeniyle şu ana kadar 2500'den fazla yaşamını yitirdiği ABD'de, New York'un Brooklyn bölgesinde aynı isimli hastanede yeni tip Koronavirüs'ten ölen kişilerin soğuk hava tertibatlı morglara taşındığı görüntülendi.

ABD'deki mobil morglar, kentteki morgların dolması durumunda devreye girmek için hazırlanmıştı.

Dünyada Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ülke hâline gelen ABD'de 140 binden fazla kişi enfekte oldu. ABD'de virüsün en etkili olduğu New York eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı.

Kaynak: ANKA