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Brezilyalı model Carvalho, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile böyle uzaklaştırdı

19 Nisan 2020 14:43

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Michelle Carvalho, arkadaşı ile evine girdiği sırada çantasını çalmaya çalışan hırsızı elindeki süpürge sopası ile uzaklaştırdı. Carvalho, o anların güvenlik kamerası görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

Michelle Carvalho, arkadaşı Alicia Vial ile birlikte Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan evine gireceği sırada bir hırsızın hedefi oldu. Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsıza elindeki süpürge sapı ile karşı koyarken, modelin kendisine karşı koyması nedeni ile hırsız olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Carvalho, hırsıza karşı verdiği mücadelenin kamera kayıtlarını sosyal medya hesabında paylaşınca sosyal medyanın gündemine oturdu. Brezilyalı model, hırsızın kendisine saldırdığı sırada olay yerinde bulunan insanların kendisine yardım etmediğini dile getirirken, hırsızın kendilerine yardım etme bahanesi ile yaklaştığını açıkladı.

"Beni en çok üzen insanların yardım etmemesi"

Carvalho, olayla ilgili "Her şey 10 saniye içinde oldu. Hiçbir şey düşünecek vaktim yoktu. Diğer elimdeki gözlük kutusunu bile düşürmedim. Sadece süpürge sapıyla vurdum. Beni en çok üzen ise etrafta pek çok insan iki kadının hırsızla mücadelesini görmesine rağmen yardım etmemesi. Şili dışında başka bir ülkede bu olmaz herhalde" ifadesini kullandı.

Öte yandan Brezilyalı model, hırsızdan çantasını kurtardıklarını fakat çantadan düşen cep telefonunu hırsızın alarak kaçtığını dile getirdi.

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