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Brezilya'dan ithal edilen sığırlar firar etti

06 Temmuz 2018 17:15

Brezilya'dan ithal edilen Nelore cinsi (hörgüçlü) 65 sığırı taşıyan TIR, önceki gün Kayseri'nin İncesu ilçesinde devrildi. Kazada, 3 sığır telef olurken, diğerleri de kaçarak bölgede geniş bir alana dağıldı. Sığırları alan çiftliğin çalışanları, ilk etapta 35 sığırı toplamayı başardılar. Aradan geçen 3 gün boyunca süren çalışmalar sonucu 17 sığırın daha bulunduğu, kalan 10 sığırın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gemiyle Brezilya'dan, Bandırma limanına getirilen ve buradan TIR'lara yüklenerek alıcılara teslim edilen ithal sığırlardan 65'ini taşıyan Ali Y. yönetimindeki Kayseri plakalı TIR, Kayseri'nin İncesu ilçesi yakınlarındaki Kayseri-Nevşehir yolu kavşağında sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, ezilen sığırlardan 3'ünün telef olduğu öğrenildi. Diğer sığırlar da devrilen ve kapısı kapalı olan dorsede sıkıştı. Bu arada, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri, TIR'ı ve dorsesini kaldırarak trafiği yeniden açmak için kaza yerine vinç çağırdı. Ancak gelen vinç, içi sığır dolu dorseyi kaldırmayı başaramadı. Bunun üzerine, yükün azaltılması için dorsenin kapıları açılarak ithal hayvanlar dışarı çıkarılmak istendi. Kapalı alanda uzun süre yolculuk etmekten strese giren sığırlardan pek çoğu, alınan önlemlere rağmen kaçarak gözden kayboldu. Kazadan sonra yapılan ilk çalışmalarla 35 sığır, yakalanarak kamyonetlere yüklendi. Sığırları alan çiftliğin çalışanlarının, aradan geçen 3 gün boyunca geniş bir alana dağıldıkları anlaşılan sığırlardan 17'sini daha bularak çiftliğe götürdükleri öğrenildi. Bölgede yaşayan vatandaşların ve özellikle tepelik kırsal alanda hayvan otlatan çobanların yardımıyla sığırların toplanmaya çalışıldığı, hem bölgede yaşayan insanların hem de sığırların zarar görmemesi için titiz bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Kazaya tanıklık eden yoldaki sürücülerden bazıları, sığırların kaçışını ve çiftlik elemanlarının sığırları yakalama çalışmalarını cep telefonlarıyla kaydettiler.

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