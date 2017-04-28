T24 LogoT24 Logo
Haberler

Brezilya'da trans bireyler savunma sanatı öğreniyor

28 Nisan 2017 17:21

Brezilya'nın Rio kentinde trans bireyler sürekli saldırıya uğramaktan şikayetçi. Trans birey Maria ve arkadaşları, sokakta çoğu zaman beklenmedik anlarda saldırıya uğrayan arkadaşlarını korumak için Krav Maga savunma sporunu öğrenmeye başladı. Rio'daki bir spor kulübünde eğitim alan trans bireyler, 'Pirana Takımı' adlı bir ekip kurarak trans bireylere yönelik şiddeti engellemeyi amaçlıyor. Ekipten 31 yaşındaki Lara Lincoln Milanez Ricardo amaçlarının kimseye zarar vermek olmadığını anlatırken, "Bu, meşru müdafaanın da ötesinde LGBT toplumuna tamamen kapalı bir ülkede bir alan açmak" dedi.

ETİKETLER

Brezilyatrans bireysavunma sanatı

Diğer Videolar

İBB duyurdu: 2 ay içinde Kurbağalıdere çamurdan temizlenecek

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'yle mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz, siyasi ayak için ayrı bir mecraya gerek var mı?

Sokağa Sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz, kime sarılmak istemezdiniz?

Soğukta patilerini kaybeden kediye dört protez pati takıldı

İçişleri Bakanlığı bir video ile anlattı: Aracınız hangi durumlarda çekilir

Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24