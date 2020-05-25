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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya Koronavirüs tepkisi: 'Katil'

25 Mayıs 2020 12:01

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yiyecek almak için sokağa çıktığı sırada ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini yok saydığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınında 22 bin 746 kişi ile en çok can kaybının yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Cumartesi gecesi yiyecek almak için sokağa çıktığı sırada vatandaşın protestosuyla karşılaştı.

Bolsonaro'yu Koronavirüs salgını ile ilgili önlemleri ciddiye almadığı gerekçesiyle tencere ve tavalarla protesto eden halk,'Katil' ve 'İşinizi yapın' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Brezilya'da son durum 

Ülke genelinde Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 746'ya ulaşırken vaka sayısı 365 bin 213'e yükseldi.

Kaynak: DHA

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