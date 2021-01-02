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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, destekçilerinin tezahüratları üzerine denize atladı

Brezilyalılar, sosyal mesafe kurallarını unutarak Bolsonaro’nun etrafında toplandı

02 Ocak 2021 15:34

Koronavirüse yönelik önlemlere karşı takındığı umursamaz tutumu nedeniyle eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgına meydan okumaya devam ediyor.

Sao Paulo eyaletinde bulunan Praia Grande plajı yakınlarında tekne gezintisi yapan Bolsonaro, kendisini fark eden plajdaki kalabalığa el salladı. Bolsonaro, destekçilerinin coşkulu tezahüratları üzerine teknesinden denize atlayarak, yanlarına yüzdü.

Devlet Başkanı’nı karşılarında gören Brezilyalılar, sosyal mesafe kurallarını unutarak Bolsonaro’nun etrafında toplandı. Bolsonaro'yı kalabalıktan korumaya çalışan Kurumsal Güvenlik Ofisi (GSI) memurları da deniz içinde güvenlik kordonu oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde Bolsonaro, Sao Paulo Valisi Joao Doria’nın Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı plajların kapatılması talebini eleştirerek, “Covid-19’dan korumanın tek yolu D vitamini" demişti. Doria'nın “sorumsuz sorumlu” olduğunu belirten Bolsonaro, valiye insanlardan korkmaması ve halkın arasına karışması tavsiyesinde bulunmuştu.

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonarodenize atladıKoronavirüsplaj

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