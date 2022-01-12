T24 LogoT24 Logo
Haberler

Brezilya’da kadın otobüste doğum yaptı, dakikalarca alkışlandı

Sağlık görevlisinin bebeği kucağına alarak hastaneye götürdüğü anlar, çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi

12 Ocak 2022 11:34

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bir kadın otobüste doğum yaptı. Bu anlara tanık olanlar ise, doğumu dakikalarca alkışladı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadın otobüse binmesinden kısa bir süre sonra ağrı çekmeye başladı. Otobüste bulunanlar sürücüden hastaneye gitmesini istese de doğum hastaneye yetişemeden otobüste gerçekleşti. Kadına doğumda yardımcı olan diğer yolcular, sorunsuz gerçekleşen doğumu dakikalarca alkışladı. Doğum sırasında otobüse yetişen sağlık görevlisinin bebeği kucağına alarak hastaneye götürdüğü anlar ise çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.

Otobüste doğum yapan kadın, yaşananlar nedeniyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle özür diledi.

BrezilyaOtobüsDoğumBebek

Diğer Videolar

Kulübede bağlı köpeğe ateş etti!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Yalnızca otizmli yolculardan oluşan bir yelkenli seyehati: "Ayaklarının üzerinde durmak gerekiyor "

İmamoğlu: İstihdam Ofislerimiz bu hafta 8 Mart dolayısıyla kadınlara öncelik sağladı

Ukraynalı ile İngilizce konuşmaya çalışan Habertürk dış politika koordinatörü Çetiner Çetin'in o anları gündem oldu

"Fabrika gibi çalışan bir hastanede günde 50'den fazla hasta muayene ediyorum"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24