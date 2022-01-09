Brezilya'da dev kaya parçası turistlerin üzerine düştü

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi. Şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği olayda 20 kişi kayboldu. Birkaç saatlik arama sonrası 17'si bulunurken, 3 kişi hâlâ kayıp. 9 kişinin tedavisi hastanede devam ederken, 23 kişi taburcu oldu.

HaberTürk'ün Brezilya'da yayın yapan G1 adlı internet portalından aktardığına göre, Minas Gerais İtfaiyesi, eyalete bağlı Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ülke basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden 3 kadın, 4 erkeğin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi. Kaya parçasının 3 tekneyi etkilediği, yaralanan 9 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği ve hafif yaralanan 23 kişinin tedavisinin ise tamamlandığı bildirildi. Reuters haber ajansının aktardığına göre, 20 kişi kayboldu. Aramalar neticesinde 17'si bulundu, 3 kişi hâlâ aranıyor. Brezilya donanması, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.