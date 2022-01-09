Brezilya'da dev kaya parçası turistlerin üzerine düştü

HaberTürk'ün Brezilya'da yayın yapan G1 adlı internet portalından aktardığına göre, Minas Gerais İtfaiyesi, eyalete bağlı Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ülke basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden 3 kadın, 4 erkeğin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.
Kaya parçasının 3 tekneyi etkilediği, yaralanan 9 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği ve hafif yaralanan 23 kişinin tedavisinin ise tamamlandığı bildirildi.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, 20 kişi kayboldu. Aramalar neticesinde 17'si bulundu, 3 kişi hâlâ aranıyor.
Brezilya donanması, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.
Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.