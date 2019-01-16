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Brexit anlaşması, İngiltere Parlamentosu'nda yapılan oylamada reddedildi

16 Ocak 2019 16:57

2016 yılında İngiltere'nin AB'de kalıp kalmamasını belirleyecek tarihi referandumdan bu yana Avrupa'nın bir numaralı gündemini oluşturan Brexit sürecinde bugün tarihi bir dönemeç geride kaldı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brüksel ile sağladığı anlaşma İngiltere Parlamentosu'nda yapılan oylamada reddedildi. Oylamada 432 red oyuna karşı 202 kabul oyu kullanıldı. Başbakan May, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin bu akşam güven oylaması talep etmesi durumunda yarın güven oylaması yapacaklarını duyurdu. Oylamanın reddedilmesi büyük bir belirsizlik sürecini de beraberinde getiriyor.

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