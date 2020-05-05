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Bravo Deniz: Nagehan Alçı'dan 'Mezarlıklarda ölü sayıyorlar' diyerek muhalefeti eleştiren Deniz Zeyrek'e destek

05 Mayıs 2020 13:58

T24 Haber Merkezi

Habertürk TV'de yayınlanan "Erdoğan Aktaş'la Gece Raporu" programında yeni tip koronavirüs salgını karşısında muhalefet partilerinin yaklaşımı da tartışıldı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Muhalefeti, bu koronayla mücadele konusunda biraz cesur olmaya davet ediyorum, çıksınlar yiğidin hakkını teslim etsinler" görüşünü dile getirince, programın moderatörü Erdoğan Aktaş, "Ama söylediler, Sağlık Bakanı'na da ilk günlerde..." karşılığını verdi.

Zeyrek, "Ya yok, şöyle şeyler yapılıyor; mezarlıklarda gidip ölü sayıyorlar ya, bu doğru bir yaklaşım değil. Ne olacak, neyi kanıtlayacaksınız? Bize söylenenden daha fazla ölü varmış gibi bir şeye girmişler, bu doğru değil, bu çok yanlış" diye itiraz edince, Habertürk yazarı Nagehan Alçı "Bravo Deniz" dedi.

 

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