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Brad Pitt, Trump'ın Koronavirüs açıklamalarıyla böyle dalga geçti

26 Nisan 2020 11:21

Dnlü film yıldızı Brad Pitt yeni tip Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de salgınla mücadelede önemli rol oynayan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'yi, canlandırdı. Pitt, Dr. Fauci canlandırmasıyla ABD Başkanı Donald Trump'la dalga geçti.

ABD'de uzun zamandır devam eden ve ünlülerin de katıldığı komedi programı "Saturday Night Live", Brad Pitt'i ağırladı. Brad Pitt, Dr. Anthony Fauci'yi canlandırarak, ABD Başkanı Donald Trump'un bugüne kadar yeni tip Koronavirüs'le ile ilgili yaptığı açıklamalarla dalga geçti.

Pitt programda "Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere Başkan'ın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım" dedi.

Başkan Trump'ın Covid-19 aşısının bulunmasıyla ilgili "göreceli olarak yakında" sözünü yorumlayan Brad Pitt, "İlginç bir ifade, dünyanın bütün geçmişi de göreceli bir süre, o zaman tabi ki aşı da hızlı bir biçimde bulunacak" dedi.

Trmup: Virüs bir gün mucizevi şekilde kaybolacak

Başkan Trump'un koronavirüsle ilgili "bir gün içinde mucizevi şekilde kaybolacak" sözlerine ise Brad Pitt "Mucizeler harikadır ama yine de mucizeler plan A olmamalıdır" dedi. Başkan Trump'un "Testler çok güzel" sözüne ise Pitt, "Güzeldir tabi eğer güzellik anlayışınız bir çubuğun beyninize sokulması ise" ifadelerini kullandı.

Pitt: Aslında ne olduğunu biliyoruz

Dr. Anthony Fauci canlandırmasında Brad Pitt, Başkan Trump'ın "Koronavirüs'ün ne olduğunu bilmiyoruz" sözlerine ise "Aslında ne olduğunu biliyoruz" dedi. Brad Pitt programın sonunda peruğunu ve gözlülüğünü çıkartarak "Gerçek Dr. Fauci'ye sakinliğiniz ve açık sözlülüğünüz için teşekkür ediyorum" dedi.

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