Bozkurtlular selde kaybolan yakınlarını arıyor: "Hem görümcem hem eniştem gitti, 3 tane çocuğu da yetim kaldı"

Kastamonu Bozkurtlular sele kapılıp kaybolan yakınlarını arıyor. Kaybolan yakınlarını arayan bir vatandaş, “Hem görümcem gitti. Hem eniştem gitti. 3 tane çocuğu da yetim kaldı. Sabah köye indik. Ne köy kalmış, ne kent kalmış, ne Bozkurt kalmış. Cenazemizin biri İnebolu’da diyorlar. Birinin nerede olduğu belli değil, babanın” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) son açıklamasına, Kastamonu’da 34 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlar, yakınlarını arıyor. Bazı vatandaşlar yakınlarını aramak için fotoğraflarını gösterdi. Bazıları ise cenazelerini teslim almak için kent merkezine gitti.

Vatandaşlar, yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

Sel nedeniyle akrabalarını kaybettiğini söyleyen bir vatandaş vefat eden yakınları için Kastamonu’ya geldiklerini belirterek şunları söyledi:

“Sabah telefonla konuştuk, hiçbir şey yoktu. İki saat sonra duyduk ki baraj patlamış, yağmur yağmış, Bozkurt sular içinde kalmış. Hem görümcem gitti. Hem eniştem gitti. 3 tane çocuğu da yetim kaldı. Sabah köye indik. Ne köy kalmış, ne kent kalmış, ne Bozkurt kalmış. Çok üzülüyorum. Şimdi cenazelerimizi almak için bekliyoruz. Cenazemizin biri İnebolu’da diyorlar. Birinin nerede olduğu belli değil, babanın. Görümcemi bulduk. İnşallah onları da alır, çıkarırız.”

Duygu Çelikel adında yeğeninden iki gündür haber alamadığını söyleyen bir yurttaş ise, “Şu an da hastaneye baktık. Hiçbir şey bulamadık” dedi.

Sel nedeniyle apartmanlarının çöktüğünü söyleyen bir vatandaş ise, “5 dakika arayla kurtulduk. Arabalar çayın içerisinde yüzüyordu. Arabaları alsınlar diye anons ettiler. Arabayı alan gitti. Aile evde kaldı” dedi.