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Bozkurt'ta selden kurtulan kadın: Binayı boşaltıp kaçtık, HES patlamış dediler, 2 bine yakın insan koştu, sıkıştık

"Parkta çocuklar vardı. Polis uyarıyı 10-15 dakika önce yaptı"

14 Ağustos 2021 12:26

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden kurtulan vatandaşlar, yaşananları anlatırken polisin kendilerini felaketten dakikalar önce uyardığını, kendilerine HES'in patladığının söylendiğini ifade ederek can kaybının açıklanandan daha fazla olduğunu söyledi. 

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinden kurtulan insanlar yaşadıklarını Medyascope'a anlattı. Medyascope muhabiri Fırat Fıstık'a konuşan Bozkurtlular, polisin HES patladı diyerek kendilerini uyardığını, dakikalar içinde ilçeyi su bastığını söyledi. 

O anları anlatan bir kadın ise "O çöken evleri sabaha kadar izledik. Şokunu hâlâ atamadım" dedi.

 

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