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Boyuna yaklaşan karın içinde kayboldu

Kar kalınlığı 1 metreyi geçti

25 Ocak 2022 14:41

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan bazı mahallelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Karın içerisinde kaybolan bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışı, Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerini tamamen beyaza bürüdü. İlçenin bazı mahallelerinde ise kar kalınlığı 1 metreyi geçti. O mahallelerden biri olan Aktaş Mahallesinde ise adeta boyuna yaklaşan karın içerisinde kaybolan vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.

Vatandaş, kayıt aldığı görüntülerde, “Aktaş köyünde kar kalınlığı 1 metre 10 santimi geçti, yürümekte zorlanıyoruz. Allah herkese kolaylık versin” ifadelerini kullandı.

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