T24 LogoT24 Logo
Haberler

Boyu 4 metreye kadar ulaşan dev dalgaların dövdüğü Konyaaltı Sahili, beyaza büründü

13 Ocak 2021 14:13

Antalya’da dünden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına sonrası, boyu 4 metreye ulaşan dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü. Seyir terası ve sahile gelen bazı vatandaşlarsa, oluşan muhteşem manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Antalya için Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı sağanak ve fırtına uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak sürdürdü. Kentte rüzgarın hızı 31kilometreye kadar çıkarken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların dövdüğü sahil ve falezlerdeki kayalıklar beyaza büründü. Bulutların arasından nadiren çıkan güneş ile birlikte denize vuran ışık hüzmesi de muhteşem bir manzara oluşturdu.

O anları gören bazı vatandaşlar, seyir terası ve sahil kısmına gelerek cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar muhteşem manzarayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

ETİKETLER

antalyasahildalgadev dalgakonyaaltı

Diğer Videolar

Boğaziçili öğrencilerden akademisyenlerin rektörlüğe sırt dönme eylemine destek

Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabı için Didem Soydan'la klip çekti

Kızılay’da bir seyyar satıcı benzin dolu bidonla üst geçide çıktı: “Ben adalet istiyorum"

FIFA anketinde kazanan Alex oldu; "Hagi mi daha iyi sen mi?" sorusuna daha önce böyle yanıt vermiş...

Tek başına megafonlu eylem: Yüce Allah'ın verdiği yetkiyle artık dünyada ne krallara ne de diktatörlere yer olacaktır

Barış Yarkadaş, Sağlık Bakanı Koca'nın görevden alınacağını iddia etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Demet Akalın “Bebek plasentası yedi, gençleşti" iddialarını yalanladı: Türkçe konuşun;...

Çiğ köfte ‘acılı’ diye işyeri çalışanının darp edildiği yere ikinci...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, HDP Diyarbakır binası önündeki eyleme katıldı: Ben de...

Tarkan'dan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen mesajı...

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan tweet açıklaması: Emniyet'e talimat verdim...

Sabah yazarı Hıncal Uluç: Kimse heveslenmesin, Fenerbahçe şampiyon; her hafta...

Son Yaz dizisinin akıbeti belli oldu!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Demet Akalın “Bebek plasentası yedi, gençleşti" iddialarını yalanladı: Türkçe konuşun;...

Çiğ köfte ‘acılı’ diye işyeri çalışanının darp edildiği yere ikinci...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24