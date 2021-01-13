Boyu 4 metreye kadar ulaşan dev dalgaların dövdüğü Konyaaltı Sahili, beyaza büründü

Antalya’da dünden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına sonrası, boyu 4 metreye ulaşan dev dalgaların dövdüğü dünyaca ünlü sahil beyaza büründü. Seyir terası ve sahile gelen bazı vatandaşlarsa, oluşan muhteşem manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Antalya için Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı sağanak ve fırtına uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak sürdürdü. Kentte rüzgarın hızı 31kilometreye kadar çıkarken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların dövdüğü sahil ve falezlerdeki kayalıklar beyaza büründü. Bulutların arasından nadiren çıkan güneş ile birlikte denize vuran ışık hüzmesi de muhteşem bir manzara oluşturdu.

O anları gören bazı vatandaşlar, seyir terası ve sahil kısmına gelerek cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar muhteşem manzarayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.