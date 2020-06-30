Boynuzlu horoz görenleri şaşırtıyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan gazeteci Vedat Aksu'nun sahibi olduğu boynuzlu horoz, görenlerin ilgisini çekiyor. Aksu, tüm tekliflere rağmen horozunu satmaya yanaşmıyor.



2 yaşındaki horozunun ilgi odağı haline geldiğini belirten Vedat Aksu, "Arkadaşlarımın verdiği yumurtaların birinden çıkan civcivlerin içerisindeki horoz büyüyünce kunkulunun altında boynuzlarının olduğunu fark ettim. Çok şaşırdım, hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaştım. Görenlerde önce şaşırıyor. Sabah ve akşam saatlerinde yem ve su vermek için dışarı çıkardığım horozuma gözüm gibi bakıyorum. Boş zamanlarımın birçoğunu horozumla geçiriyorum. Bugüne kadar horozu satmam için sayısız teklifler aldım ama hepsini geri çevirdim" dedi.