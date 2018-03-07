Boyner'den 8 Mart mesajı: Kadına 'kadın' diyoruz, çocuğa 'çocuk'

Boyner Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı videoda kadın haklarına, cinsiyet eşitliği konusunda toplumda farkındalık yaratmaya yönelik kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıllarda kadınların seçme özgürlüğüne, yaşam hakkına ve kadın kimliğine dikkat çeken ilanlar yayınlayan Boyner Grup, 8 Mart 2018 Dünya Kadınlar Günü için "Kadına kadın, çocuğa çocuk diyoruz" adlı 8 Mart videosunda , Türkiye Aile Planlaması Vakfı Başkanı Caroline Koç, Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink, Blogger Billur Saatçi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergis, Oyuncu Demet Evgar, Oyuncu ve Sanatçı Ayta Sözeri, Sosyal Dayanışma Ağı Genel Sekreteri Şirin Mine Kılıç, Kaosgl Derneği Başkanı Yasemin Öz, Tasarımcı Meral Saatçi ve Vücut Geliştime Türkiye Şampiyonu Merve Akkaya, kamera karşısına geçerek tek kelimeyle; "Kadın" diyor.. Filmde bir kez daha anne, eş, sevgili, abla, teyze rollerinden önce kadınların 'kadın' kimliğine dikkat çelirken, çocuklara yönelik taciz, zorla evlendirilme, çocuk istismarına karşı ise 18 yaşından küçüklerin 'çocuk' olduğu gerçeğinin altını çiziyor.