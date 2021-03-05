Kadın cinayetlerine karşı Boyner'den 8 Mart videosu; 'kravat indirimi, 'evden erkek sesi geliyordu indirimi'; #Lütfenİndirmeyin!"

Boyner tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan videoda kadın cinayeti davalarındaki indirimlere dikkat çekildi.

İronik mesajla başlayan sosyal sorumluluk videosunda "Bu indirimlere kayıtsız kalamayacaksınız; 'namus indirimi', 'kravat takma indirimi', 'evden erkek sesi geliyordu indirimi" denildi.

2020 yılında 300 kadının erkekler tarafından öldürüldüğüne vurgu yapılan ve "Suçlular bu indirimlerden yararlanamadığında 8 Mart Dünya Kadınlar Kutlu olacak. İstanbul Sözleşmesi'ne kulak verin" denilen video "Lütfen İndirmeyin" sözleriyle sona eriyor.