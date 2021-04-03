T24 LogoT24 Logo
Haberler

Botları batan 40 göçmenin Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı anlar

03 Nisan 2021 12:39

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında lastik botları batan 40  göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetçe açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kaçak göçmene rastlamadı. Arama çalışmaları genişletilince de Sivrice Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği botunun sık sık rota değiştirerek gittiği görüldü. Türk Sahil Güvenlik ekipleri aynı anlarda Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında suda, lastik botları batan göçmenler olduğunu fark etti. 40 göçmen, kurtarıldı.

Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Göçmenler, hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti.

ürk Sahil Güvenlik e

Diğer Videolar

Eren Erdem: Bir kulis bilgisi, 'gecenin ilerleyen saatlerinde Süleyman Soylu istifa metni paylaşacak' iddiası var

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün 'sirenli' araçla emniyet şeridini kullandığı anlar tepki çekti

Wuhan’da kanalizasyon patladı, yol havaya uçtu

ABD'de 'film sahnesi gibi' hırsız-polis kovalamacası

İBB Başkanı: Tarihi Moda İskelesi yeni bir kültür sanat mekânı olarak hayata dönüyor

Anadolu Ajansı muhabiri bakanlara sordu: Ak Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi sosyal medyada tartışma konusu...

Fatih Tezcan: Daha düne kadar benim koruma polisim, Sedat Peker'in...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sedat Peker'in 6. videosunun ardından AKP'li Abdurrahim Boynukalın'dan açıklama geldi:...

Süleyman Özışık: Yol ortasında çıkan bir çatışma sonucu seken kurşunun...

Kulis: Erdoğan, Süleyman Soylu'yu görevden alamıyor, çünkü arkasında Bahçeli var...

İçişleri Bakanı Soylu'nun 'terör manşetleri' iddiasıyla suçladığı Cumhuriyet gazetesi, Soylu'ya...

'Seçim senaryosu' anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan'a 10...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi sosyal medyada tartışma konusu...

Fatih Tezcan: Daha düne kadar benim koruma polisim, Sedat Peker'in...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24