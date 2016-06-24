Boston Dynamics'in yeni robot hayvanı: SpotMini

Boston Dynamics insana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketidir. İlk defa hayvanlar gibi koşabilen ve manevralar yapabilen robotu geliştiren Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi üyesi Marc Raibert ve çalışma arkadaşlarının Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Bugüne kadar ürettiği bir çok robotu ile insanlar arasında empati oluşmuştu fakat bu son robot olan SpotMini bazılarına göre uzaylıları andırıyor ve oldukça ürkütücü. Evcil hayvan teması ile üretilen bu robot sadece 30kg ağırlığa sahip ve kaza benzer bir kafası var.