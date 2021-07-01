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Boston Dynamics robotları, BTS ile dans etti

01 Temmuz 2021 12:21

Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai, ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'i kendi bünyesine katmasını yeni bir dans videosu ile kutladı.

Güney Kore merkezli Hyundai, robotların ünlü K-Pop grubu BTS ile dans ettiği bir video yayınladı.

Şirketin yayınladığı videoda Spot ve Atlas adlı robotların, ünlü K-Pop grubu BTS ile “I'm On It” şarkısı eşliğinde dans performansı yaptı.

Şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlanan video YouTube'da 9 milyondan fazla kez izlendi.

Hyundai Motors, Aralık 2020’de Boston Dynamics’in kontrolünü devralmak için ana firma olan SoftBank’le 1.1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Boston DynamicsK-Pop grubuBTSBTS ile dansHyundai

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