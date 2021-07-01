Boston Dynamics robotları, BTS ile dans etti

Güney Kore merkezli otomotiv firması Hyundai, ABD'li robot şirketi Boston Dynamics'i kendi bünyesine katmasını yeni bir dans videosu ile kutladı.

Güney Kore merkezli Hyundai, robotların ünlü K-Pop grubu BTS ile dans ettiği bir video yayınladı.

Şirketin yayınladığı videoda Spot ve Atlas adlı robotların, ünlü K-Pop grubu BTS ile “I'm On It” şarkısı eşliğinde dans performansı yaptı.

Şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlanan video YouTube'da 9 milyondan fazla kez izlendi.

Hyundai Motors, Aralık 2020’de Boston Dynamics’in kontrolünü devralmak için ana firma olan SoftBank’le 1.1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.