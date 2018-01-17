Boşanmak üzere olduğu eşi tehdit etti: Seni 58 yerinden bıçaklarım

Adana'da iki çocuk annesi M.S. (32), boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşinin kendisini arayarak, "Seni 58 yerinden bıçaklayacağım" diye tehdit ettiğini belirterek Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. İstanbul'da yaşayan M.S., 10 yıllık eşini şiddet gerekçesiyle terk edip 2 çocuğuyla Adana'ya yerleşti. M.S., bir süre sonra, kirasını ve faturalarını ödemeyince evden çıkarıldı. Bunun üzerine 2 çocuğu ile birlikte ablasının yanına sığındı. Eşine boşanma davası da açan M.S., hasta çocuğunun bakımından dolayı mahkemeye gidemediği için davanın düşürüldüğünü söyledi. Eşi S.S.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirten M.S., "Eşimin ruh sağlığı bozuldu, sürekli hayvan taklitleri yapıyordu. Uyuyan kızımın bacağını ısırdı, nedenini sorduğumda 'Tavuk sandım' dedi. Onu bırakıp Adana'ya geldik kurtulacağımı sanıyordum ama telefonla arayıp, beni öldürmekle bıçaklamakla tehdit ediyor. 'Eve geri dön, yoksa seni 58 yerinden bıçaklarım' diyerek tehdit ediyor. Hasta olan çocuğumun tedavisinden dolayı çalışamıyorum, ablamın da durumu yok" dedi. M.S., eşi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.