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Boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle kovalayan Ozan C. tutuklandı

Ozan C. Diyarbakır'da yakalandı

27 Ağustos 2020 10:53

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini elindeki pompalı tüfekle kovalayan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasındaki eşi Sedef C.’yi tehdit edip konuşmaya zorlayan ve elindeki tüfek çantasıyla kovalayarak oto yıkama çalışanları tarafından engellenen ve olay yerini terk eden Ozan C.’nin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği yetkilileri tarafından Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne (AŞTİ) ait güvenlik kameralarının incelendiği ve Ozan C.’nin bilet alarak Diyarbakır’a gittiğinin tespit edildiği kaydedildi. Olayın yaşandığı 23 Ağustos tarihinden 2 gün sonra Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Diyarbakır’da yakalanan Ozan C.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bildirildi.

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