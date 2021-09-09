Boşanma aşamasındaki eşini sokağın ortasında darp edip silahla yaraladı, yardıma gelen vatandaşlara doğrulttu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini dakikalarca darp eden Y.C., daha sonra tabancayla yaraladı. Yardım etmek isteyenleri de vurmakla tehdit eden Y.C., yaralı kadının kocasının elinden silahı alması ve çevredekilerin hamlesiyle yakalandı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Hanedan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.C. isimli kadın yolda yürürken boşanma aşamasındaki eşi Y.C. ile karşılaştı. Bir müddet konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile Y.C., eşini sokak ortasında darp ederek yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar olaya müdahale etmek isteyince, Y.C. silahı bu kez de yardıma gelen vatandaşlara doğrulttu.

Yaralı kadının eşinin elinden silahı almasıyla birlikte hamle yapan vatandaşlar, Y.C.’yi yakaladı.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eşini silahla yaralayan Y.C.'yi gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.