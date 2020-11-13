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Boşandığı kadını öldüren Alper Gür, sosyal medya hesabından defalarca tehdit etmiş!

Boşandığı kadını öldürüp iki kişiyi yaralayan Alper Gül cinayet işleyeceğini sosyal medya hesaplarından da duyurmuş.

13 Kasım 2020 12:13

İzmir’in Dikili ilçesinde Alper Gül isimli şahıs tabanca ile ateş açarak boşandığı Çilem Kılıç’ı öldürdü, kayınvalidesi ve komşusunu yaraladıktan sonra intihar etti.

Alper Gül’ün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarda boşandığı Çilem Kılıç’ı defalarca ölüm ve tecavüzle tehdit ettiği görüntüler dikkat çekti. Katil Gül’ün en son paylaşımında ‘’Her hataya bir mermi borcum olsun’’ şeklindeki ifadesi Kılıç cinayetinin tasarlanarak işlendiğini gözler önüne serdi. Yaptığı birçok paylaşımda Çilem Kılıç’a yönelik tehdit ve küfürler savuran Alper Gül’ün, paylaşımlarında aynı zamanda kadın hakları konusunda cinsiyetçi küfür ve tehditler içeren ifadeler kullandığı tespit edildi.

Sosyal medya paylaşımlarında öldürdüğü Çilem Kılıç’ı defalarca kez tecavüz ve ölümle tehdit eden şahıs hakkında paylaşımlarıyla ilgili herhangi bir işlem uygulanıp uygulanmadığı bilinmiyor.

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