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Boşandığı eski eşi ve arkadaşını bıçaklayarak öldürdü: Uygunsuz yakaladım

22 Aralık 2018 14:19

Konya'da, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı eski eşi Hediye İnanç (34) ve onun arkadaşı Semi Oğuz Deniz'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet G. (44) yakalandı. Psikolojik sorunları nedeniyle 1 yıl önce malulen emekli edilen Mehmet G., boşandığı, ancak dini nikahla hala birlikte yaşadığını belirttiği İnanç ile Semi Oğuz Deniz'i uygunsuz halde yakaladığını, çıkan kavgada bıçaklayıp öldürdüğünü söyledi. Olay, dün saat 18.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Kreş işletmecisi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz bakım işleri yapan arkadaşı evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz Deniz'in iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet G. geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik nedenlerle 1 yıl önce polislik mesleğinden malulen emekli edilen Mehmet G., İnanç ve Deniz'i bıçaklayıp, kaçtı. Bir süre sonra çevre sakinleri, iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat Sucu'ya durumu bildirdi. İçeri giren Sucu, İnanç ve Deniz'i kanlar içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılardan Hediye İnanç, kurtarılamadı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Deniz ise ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz de tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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