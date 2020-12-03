Boş sokakta yürürken sigara içen vatandaşa ceza kesildi

Kırıkkale’de sokağa çıkma izni olan bir kişiye, sokakta yürürken sigara içtiği için ceza kesildi. Kendisine yazılan cezaya itiraz eden vatandaş, "Ama kimse yok sokakta. Benim insanları rahatsız etmem lazım. Ama hiç kimse yok" dedi.

Maske takmadığı için uyarı cezası alan kişiye sigara içtiği için de 900 lira kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ne diyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, sokakta sigara içme yasağına ilişkin, "Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12 Kasım 2020'den itibaren tüm illerde vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmiştir" ifadeleri yer alıyor.