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Boş kalan Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi

19 Nisan 2020 11:13

Yeni tip Koronavirüs (Covit-19) salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da günde milyonlarca insanın uğradığı Kadıköy Meydanı boş kaldı. Meydanın boş hali havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgınında İstanbul'un en işlek noktalarından birisi olan Kadıköy Meydanı sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci ve son gününde havadan görüntülendi. Bomboş olan meydanda polis ve zabıta ekipleri yer alırken, basın mensupları da ıssız Kadıköy'de görev yaptı. Meydanın boş hali ise havadan görüntülendi.

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