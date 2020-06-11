Boş araziye dökülen zifte saplanan köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boş bir araziye dökülen zifte saplanan köpek itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması ile kurtarıldı. Ekiplerin kurtarıldığı köpek tedavi edilmek üzere hayvanat barınağına götürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Muhallim Köy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir araziye kimliği belirsiz şahıslar tarafından dökülen zifte bir köpeğin saplandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ziftin içinde yorgun düşmüş haldeki köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler köpeğe ulaşarak saplandığı yerden kurtarmaya çalıştı. Köpek kendisine müdahale eden ekiplere saldırmaya çalıştı. Zifte bulanan köpek, ekipler tarafından yapılan müdahale ile yaklaşık yarım saatte kurtarılabildi.

Ekipler tarafından kurtarılan köpek olay yerine çağrılan hayvan barınağı yetkileri tarafından araca bindirildi. Köpek daha sonra Pelitli Mahallesi’nde bulunan hayvan barınağında tedavi edilmek üzere götürüldü. Araziye zift döken kişi veya kişilerin tespit edilmesi için inceleme başlattı.