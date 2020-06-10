Boş araziye 30 çuval hafriyat boşalttılar; zabıtayı görünce saniyeler içinde geri koydular

Muğla Bodrum’da boş bir araziye minibüsle 30 çuval hafriyat getirip boşaltan 2 kişi zabıta ekiplerini görünce indirdikleri hafriyat çuvallarını saniyeler içinde tekrar minibüs kasasına yüklediler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından bölgeye hafriyat çuvalları atan şahıslara para cezası kesildiği öğrenildi.

Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba mevkisinde minibüsle boş bir araziye gelen 2 inşaat işçisi minibüsün arkasına yükledikleri 30 çuval hafriyatı minibüsten indirmeye başladı. Hızlı bir şekilde çuvallar dolusu inşaat atıklarını araziye bırakan işçilerin o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Çektiği görüntüleri Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a göndererek kaçak hafriyatı şikayet eden vatandaş Belediye ekiplerinin gelmesini bekledi. Hafriyatın döküldüğü araziye gelen zabıta ekipleri, işçiler son çuvalı minibüsten indirirken baskın yaptı. Zabıta ekiplerini gören işçiler 30 çuval hafriyatı geri minibüse yüklemeye başladı.

İşçilere para cezası kesildi.

İşçilerin çuvalları minibüsten indirir indirmez zabıta ekiplerini görünce tekrar geri yükledikleri anlar ise o an çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.