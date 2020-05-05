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Bolu’daki pandemi hastanesinde son Covid-19 hastaları da taburcu oldu

05 Mayıs 2020 14:46

Bolu’da, korona virüs ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak hizmet veren bir hastanede son hastaların taburcu edilmesinin ardından normale dönme çalışmaları başladı. 

Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında 4 Nisan’da testi pozitif çıkan hastaların izolasyonu için kullanılmaya başlandı. Koronavirüs tespit edilen ve tedavilerine başlandıktan 5 gün sonra bu hastanede izolasyon altına alınan son hastalar da geçtiğimiz gün, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.

Son hastaların taburcu olmasının ardından hastanede dezenfekte çalışmaları yapılarak, normale dönüş için hazırlıklar başladı. 

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