Bolu’da Koronavirüs'ü yenen 5 kişi alkışlarla taburcu edildi

23 Nisan 2020 11:24
Bolu’da yeni tip Koronavirüs tedavileri tamamlanan 1’i sağlık personeli olmak üzere 5 kişi, alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
Bolu'da şüphleri nedeniyle hastaneye başvurarak test yaptıran ve testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavisine başlanan 5 vatandaşın testleri yaklaşık 14 gün süren tedavi sürecinin ardından negatif sonuç verdi.
Virüsü yenen 5 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Taburcu olan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına “İyi ki varsınız” diyerek teşekkür ettiler.
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