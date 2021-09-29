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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, nikah töreninde 6 isteğinde bulundu: Bizi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin

 “Bir prensip olarak çocuk sayısına karışmıyorduk"

29 Eylül 2021 15:43

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı nikah töreninde genç çiftten 6 çocuk isteğinde bulunarak “Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta sonu Serkan Üsküp ile Ahsen Koç’un nikah törenine katıldı. Genç çiftin nikahlarını kıyan Özcan, gelin ve damadı tebrik ettikten sonra çiftlere çocuk tavsiyesinde bulundu.

Özcan, nikah töreninde yaptığı konuşmada, “Bir prensip olarak çocuk sayısına karışmıyorduk. Sayın Erdoğan karışıyordu ama son zamanlarda o kadar çok dışarıdan gelen var ki ipini kopartan Türkiye’ye geliyor. Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin. Allah size 6 tane sağlıklı, sıhhatli çocuk nasip etsin. Bana da 6 tane torun nasip etsin” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcannikah6 çocuk

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