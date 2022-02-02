Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li Meclis üyesine sinirlendi: Terbiyesiz adam atarım seni dışarı

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özkan'ın, Şubat Ayı Meclis Toplantısı''da AKP'li Meclis üyesinin, yoğun kar yağışından dolayı yaşanan aksaklıklar ve belediye çalışanlarına yönelik eleştirilerine sinirlendiği o anlar gündem oldu. Özcan, AKP'li Meclis üyesine "Terbiyesiz adam atarım seni dışarı” diyerek bağırdı.

Bolu Belediye Meclisi şubat ayı toplantısının ilk oturumu gerçekleşti. Toplantıda geçtiğimiz haftalarda etkili olan yoğun kar yağışı ile mücadelede belediye çalışmalarının yetersiz kaldığını konusunda eleştiriler yönelten AKP'li meclis üyesi ile Belediye Başkanı Özcan arasında gerginlik yaşandı.

"Atarım seni dışarı"

AKP'li meclis üyesine sinirlenen Özcan, "O çalışanlarıma laf söylediğiniz için yazıklar olsun size. Terbiyeli olun. Üslubunuza dikkat edin. Burak bey ne olacağını biliyorsun" dedi.

Bunun üzerine AKP'li meclis üyesi Özcan'a "Ne olacak" diye bağırdı. Özcan daha da öfkelenerek "Terbiyesiz adam atarım seni dışarı" diyerek karşılık verdi.

Tartışmanın uzaması üzerine Tanju Özcan oturuma ara verdi. Özcan, salondan çıkarken AKP'li Meclis üyeleri kendisine tepki göstermeye devam etti. Bu sırada Bolu Belediyesi TV'nin (bbtv) yayının sesini kestiği görüldü.