T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li Meclis üyesine sinirlendi: Terbiyesiz adam atarım seni dışarı

"Üslubunuza dikkat edin Burak bey, ne olacağını biliyorsun"

02 Şubat 2022 13:25

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özkan'ın, Şubat Ayı Meclis Toplantısı''da AKP'li Meclis üyesinin, yoğun kar yağışından dolayı yaşanan aksaklıklar ve belediye çalışanlarına yönelik eleştirilerine sinirlendiği o anlar gündem oldu. Özcan, AKP'li Meclis üyesine "Terbiyesiz adam atarım seni dışarı” diyerek bağırdı.

Bolu Belediye Meclisi şubat ayı toplantısının ilk oturumu gerçekleşti. Toplantıda geçtiğimiz haftalarda etkili olan yoğun kar yağışı ile mücadelede belediye çalışmalarının yetersiz kaldığını konusunda eleştiriler yönelten AKP'li meclis üyesi ile Belediye Başkanı Özcan arasında gerginlik yaşandı.

"Atarım seni dışarı"

AKP'li meclis üyesine sinirlenen Özcan, "O çalışanlarıma laf söylediğiniz için yazıklar olsun size. Terbiyeli olun. Üslubunuza dikkat edin. Burak bey ne olacağını biliyorsun" dedi.

Bunun üzerine AKP'li meclis üyesi Özcan'a "Ne olacak"  diye bağırdı. Özcan daha da öfkelenerek "Terbiyesiz adam atarım seni dışarı" diyerek karşılık verdi. 

Tartışmanın uzaması üzerine Tanju Özcan oturuma ara verdi. Özcan, salondan çıkarken AKP'li Meclis üyeleri kendisine tepki göstermeye devam etti. Bu sırada Bolu Belediyesi TV'nin (bbtv) yayının sesini kestiği görüldü. 

BoluTanju Özcanterbiyesiz adam diye bağırdıatarım seni dışarı

Diğer Videolar

Texas'ta helikopterin düştüğü anlar kamerada

TRT'nin Fatih ilçesi için kullandığı 'küçük Suriye' ifadesi tepki çekti

Markette şeker tartışması: "O zaman cumhurbaşkanı yalan söylüyor"

Prof. Dr. Poyraz Gürson: Putin olsam ben küçük yeni bir NATO üyesi ülkeye küçük tonajlı nükleer füze gönderirim

Davutoğlu, paylaştığı video ile AKP'lilere seslendi: Korkmayın ve saflarımıza katılın

Formula 1'de saldırı paniği

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24