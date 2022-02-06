Bolu Belediye Başkanı Özcan: Belediye çalışanlarına dil uzatanın dilini kopartırım

Bolu Belediye Başkanı Özcan, karla mücadele çalışmaları nedeniyle yapılan çalışmaları belediye meclis toplantısında açıkladı.

AKP’li meclis üyelerinin karla mücadele çalışmaları ile ilgili eleştirilerine yanıt veren Özcan, “Belediyenin elinde 14 tane karla mücadele ile ilgili araç vardı. Belediye ve özel sektörden araç tahsis ederek bu rakamı 60’a çıkardık. Bolu’da şu ana kadar 7 bin 500 kamyon kar topladık. 150 bin metreküp kar toplanmış. Bu 15 bin sefer yapıyor.” diye konuştu.

"O belediye çalışanlarına özür borçlusunuz"

Eksik ve hatalarla ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunun altını çizen Özcan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Aksamalarla ilgili sorumluluğu da üzerime alıyorum. Mücavir alan içerisinde 2 bin 153 kilometre yol ağımız var. Bolu Belediyesinin ayrıca bin 500 kilometre uzunluğunda kaldırımı var. Eksik ve hatalarımız olmuştur bunun için Ben bunlardan dolayı bütün hataların bana yönlendirilmesini talep ediyorum. Burada üzüldüğüm şu ki belediye çalışanlarına niye dil uzatıyorsunuz. Yazık değil mi? 600’a yakın personel üç haftadır 24 saat esasına göre çalışıyor. Ayıp. Birileri çıkıp siyasi malzeme yapmak için belediye çalışanlarını komik duruma düşürmek için video çekiyor. O belediye çalışanlarına özür borçlusunuz. O insanlar ve aileleri size haklarını helal etmeyecekler. Benim belediye çalışanlarına dil uzatanın dilini kopartırım. Emekçi insanlardan gariban insanlardan ne istiyorsunuz?”