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Bolivya polisinden engellilere sert müdahale!

26 Mayıs 2016 15:40

Bolivya'da daha fazla devlet yardımı talebiyle yürüme eylemi başlatan bedensel engelliler, varış noktaları başkent La Paz’da polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Başkanlık sarayına yürümek isteyen engelli protestoculara, polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Protestocularla polis arasındaki gerilim kısa sürede arbedeye dönüştü. Çoğu tekerlekli sandalye kullanan bedensel engellileri yerlerde sürükleyen Bolivya polisi, 6 kişiyi gözaltına aldı. Engelli Bolivyalılar, 14 dolar olan devlet yardımının 5 kat artırılması talebiyle Cochabamba kentinden yola çıkıp 230 kilometreyi aşarak başkent La Paz’a ulaşmıştı.

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