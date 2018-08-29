Bölgedeki köylülerden 'şarbon' iddiası: Ölen hayvanları çiftliğin yanındaki dere yatağına attılar

Et ve Süt Kurumu, Brezilya'dan getirilip Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir çiftlikte tutulan 4 bin büyükbaş hayvanda anthrax (şarbon) hastalığı çıktığı haberini doğruladı. Hayvanlardan ellisi öldü. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu etlerin piyasaya sürülmediği ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı belirtildi. Bölgedeki köylüler ise ölen hayvanların çiftliğin yanındaki dere yatağına atıldığını anlattı. Bölge sakinleri, “Köyün köpekleri ve kuşlar ölen hayvanların leşlerini yedi. 3 gün önce şarbon tespit edilince ölülerin üzerine kireç dökülüp gömüldü. Orada hayvanlarımız da otluyor” dedi.