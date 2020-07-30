T24 LogoT24 Logo
Haberler

Boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi, aldığı darbeyle hayatını kaybetti

30 Temmuz 2020 12:16

Rusya'da sokakta karşılaşan 2 profesyonel boksör kavgaya tutuşunca ayırmaya çalışan bir kişi aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti.

Rusya'nın Altay Bölgesi şehirlerinden Barnaul'da bir eğlence merkezinin yakınlarında eski Rusya Kick Boks şampiyonu 38 yaşındaki Mikhail Startsev ve eski Dünya Kick Boks şampiyonu Lilia Vorogushina karşılaştı. Alkollü olduğu belirlenen boks şampiyonları karşılıklı olarak sözlü atışmaya başladı.

Sözlü tartışma bir süre sonra itişme ve yumruklaşmaya döndü. Boksörlerin eşleri kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tesadüfen caddede yürüyen 40 yaşındaki Pavel Rokhlov kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavganın içinde bulunan kişiyi aralarına alan boksörler bu kez ona da vurmaya başladı. Fakat boksör Mikhail Startsev kavga ettiği boksör yerine kendilerini ayıran kişinin kafasına yumruk attı. Kafasına yumruk darbesi alan Pavel Rokhlov yere yığıldı.

Yumruk darbesi alan kişi hayatını kaybetti

Boksör Mikhail Startsev'in yumruk attığı Pavel Rokhlov aldığı yumruğun şiddetiyle yere yığıldı. O anlar kavgayı görüntüleyen kişiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Yere yığılan kadın da eşinin yanına koştu. Ancak yumruk darbesi alan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kavganın polisler tarafından ayrıldığı, olay yerine ambulans ekiplerinin sevk edildiği ve hastaneye kaldırılan kişinin öldüğü tespit edildi. Yaşanan kavgada ölen kişinin 6 yaşındaki kızının da olay yerinde olduğu ve babasının ölüm anını gördüğü öğrenildi. Kavganın ardından Boksör Mikhail Startsev cezaevine gönderildi. Kavgaya karışan herkesin ifadesi alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

ETİKETLER

boksörkavgarusyaaltaybölgeayırdıöldü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Eylül 2020

Sosyal medya fenomenin videosu tepki topladı; "Bu kişiyi ihbar ediyorum"

AKP'li meclis üyesi: Amacımız yeşil alana AVM yapmak değildir, 18 yıllık Ak Parti iktidarında hangi alanlar AVM yapılmıştır?

Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Gece 12'den sonra müzik yayını yasaklandı; müzisyen, esnaf, işçi tepkili: Ekmek götüremiyoruz

ABD yine ırkçı polis şiddetiyle gündemde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in yeni işi şaşırttı!...

Velilerin karşısına atletle çıktı!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Çin'in Londra Büyükelçiliği'nde "porno beğenme" tartışması...

SPK'nın borsadan altı ay men ettiği kullanıcı Twitter'dan paylaşımlarla 'bir...

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır, 11 yaralı...

Tarikat araştırması nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Prof. Balcı: Türkiye’de bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in yeni işi şaşırttı!...

Velilerin karşısına atletle çıktı!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24