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Boks eldivenlerini deneyen kadınlar, boksörlere taş çıkarttı

25 Aralık 2018 20:32

Adıyaman'da, 2 kadının markette gördüğü boks eldivenlerini takarak boks yapar gibi birbirilerine karşı verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada izleyen binlerce kişi tarafından beğeni topladı. Kentte bir markete giren ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, raflarda gördüğü boks eldivenlerini merak ederek ellerine taktı. Çevrelerinde kimsenin olmadığını gören kadınlar daha sonra ringde maç yapar gibi birbirleriyle boks mücadelesi gerçekleştirdi. Marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kadınlar boks maçı sonrasında kendilerini izleyenler varmış gibi çevresini selamlıyor. İnternete düşen görüntüler ise sosyal medya aracılığıyla binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.

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