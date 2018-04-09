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Boğazlarına misina takılan 2 caretta caretta hayatını kaybetti

09 Nisan 2018 14:24

Aydın Kuşadası'nda, farklı zamanlarda kıyıya vurmuş hâlde bulunan 2 caretta ceratta boğazlarına takılan misina yüzünden hayatını kaybetti. Davutlar Mahallesi'nde vatandaşlar farklı zamanlarda kıyıya vurmuş halde 2 caretta ceratta buldu. Her iki olay da Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Yetkililer, deniz kaplumbağalarının boğazlarındaki olta yüzünden boğulduğunu belirledi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bir günde 2 caretta caretta'nın boğularak öldüğüne değinerek, "Bugün ikinci deniz kaplumbağası vakası oldu. Birisi sabah Güvercin Ada kıyılarındaydı. Bu küçüktü ağzında misina vardı. Olta yutmuş ve ölmüş. Balıkçıların bu tür durumlarda misinayı keserek kaplumbağayı denize bırakmaması gerekiyor. Olta ağzında denizde beslenemediği için ölüyorlar. Bu tür durumlarda balıkçıların yetkilileri arayarak bilgi vermeleri ve yardım istemeleri gerekiyor. Gönüllü veterinerler tarafından onu kurtarma imkânı bulabiliyoruz. İkinci olayda ise kaplumbağanın denizde boğulduğunu düşünüyoruz. Balık ağlarına takılıyor suyun üzerine çıkıp hava alamıyor bu nedenle boğularak ölüyorlar. Zamanında müdahale edildiğinde bunların bir çoğunu kurtarabiliyoruz" diye konuştu.

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