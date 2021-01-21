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Boğaziçili öğrencilerin 'Melih Bulu' protestoları sürüyor: "Üniversiteler bizimle özgürleşecek"

Kadıköy'de bir araya gelen öğrenciler, Bulu'nun ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı tüm rektörlerin istifasını istedi

21 Ocak 2021 17:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te AKP'den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne atamasına karşı protestolar sürüyor. 

İstanbul Kadıköy Rıhtım'da bir araya gelen öğrenciler, Bulu'nun ve üniversitelere Erdoğan'ın atadığı tüm rektörlerin istifasını istedi. Boğaziçili öğrencilere Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri de destek verdi. Öğrenciler "Gün gelecek, devran dönecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek" sloganı attılar. 

Ne olmuştu?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak'ta, 2015'te AKP'den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne kararname ile rektör olarak atadı.

2002'de Sarıyer AKP İlçe Örgütü'nün kuruluşunda yer alan Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasına öğrenciler ve akademisyenler tepki gösterdi. İlk defa üniversite dışından bir rektör atandığını, bunun kabul edilemez olduğunu ve Bulu'nun "kayyım" olduğunu söyleyen öğrenciler, 4 Ocak Pazartesi Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem düzenledi. Polis, burada öğrencilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Üniversite kapısına kelepçe vuruldu.

Bulu'yu protesto eden Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenler de rektör devir-teslim törenine tepki göstererek Rektörlük binasına sırt dönme eylemi başlattı.

Polis, gösterilere katılan öğrencilerin evlerini bastı. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Kayyım rektör istemiyoruz", "Melih Bulu istifa" diyen öğrenciler ve akademisyenler protestolarını 4 Ocak'tan bu yana sürdürüyor.

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