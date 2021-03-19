T24 LogoT24 Logo
Haberler

Boğaziçili öğrencilere polisin "Aşağı bak" dediği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Müfettişler suç duyusunda bulunan avukatın ifadesine başvurdu

19 Mart 2021 17:04

Süha Onur Soner

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protestolarda öğrencilere "Aşağıdan.. Aşağı bak" ifadelerinin kullanıldığı eylemdeki polisler hakkında yapılan suç duyurusunun ardından inceleme başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri, söz konusu polis ve diğer görevliler hakkında suç duyurusunda bulunan Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi avukat Seyit Sönmez'in ifadesine başvurdu.

Avukat Seyit Sönmez "01.02.2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi önünde ve kampüs içerisinde yapılan protestolara karşı polisler tarafından hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği, birçok kişiye şiddet uygulanarak gözaltına alındığı, gözaltına alındıktan sonra hastanelerde tedavi olan kişilerin muayaneye götürüldükleri sırada da şiddete maruz kaldıkları, kötü muamelede bulunulduğu, görevlilerin görevlerini kötüye kullandıkları" iddialar ile ilgili şikayette bulundu. 

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinin ardından müfettişler İstanbul Emniyet'inde Avukat Seyit Sönmez'in ifadesine başvurdu. 

Suç duyurusunda polisin bu müdahalesinin "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 11. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı ihlal edilmiştir" dendi.

Söz konusu polis ve diğer görevliler için hazırlanan suç duyurusunda "İşkence ve Gayriinsani Onur kırıcı Muamelede Bulunmak, Görevi kötüye kullanma, Yaralama, Kötü muamele, Toplantı ve gösteri yapma hakkını engelleme, Seyahat hakkını engelleme" olmak üzere 7 ayrı suçtan haklarında kamu davası açılması istendi.

Suç duyurusuna dayanak olarak ise "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve temel hak ve
özgürlüklere dair sair uluslararası hukuk belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5237
Sayılı Türk Ceza Yasası ve sair mevzuat" gösterildi.

Ne olmuştu?

1 Şubat 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi gösterileri devam ettiği sırada, polis gözetimi altında yürüyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bir polis memuru tarafından "Başını kaldırma, aşağıdan, aşağı bak" diye bağırılmıştı.

Ardından çıkan arbede de öğrenciler gözaltına alınmıştı. Daha sonra sosyal medyada büyük tepki çeken olayda #aşağıbakmayacağız etiketiyle birçok vatandaş tepki göstermişti.

 

Melih buluboğaziçiöğrencigözaltıincelemesuç duyurusupolisgörevliişkencesuçavukatseyit dönmezifade vermek

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Mayıs 2021

Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere: Su kesilmemesine özen gösterin, askıda veresiye defteri uygulaması başlatın

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Netflix Türkiye, bu yıl yayınlanacak filmleri açıkladı

Sahiller kısıtlamadan muaf turistlere kaldı

Aykut Kocaman tekniğini konuşturdu; kale arkasından gol attı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel...

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski İçişleri Bakanı Tantan, Sedat Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı: Ona...

Fatih Altaylı: FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen bir kulüpte, teknik...

İmamoğlu'na açılan soruşturmaya ilişkin Hulki Cevizoğlu'nun yorumu: Kendi kendilerini şikâyet...

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın "pamuk" göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu...

Hıncal Uluç: Tarkan benim için bitti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel...

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24