Boğaziçili öğrencilere polisin "Aşağı bak" dediği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Süha Onur Soner

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protestolarda öğrencilere "Aşağıdan.. Aşağı bak" ifadelerinin kullanıldığı eylemdeki polisler hakkında yapılan suç duyurusunun ardından inceleme başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri, söz konusu polis ve diğer görevliler hakkında suç duyurusunda bulunan Çağdaş Avukatlar Grubu üyesi avukat Seyit Sönmez'in ifadesine başvurdu.

Avukat Seyit Sönmez "01.02.2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi önünde ve kampüs içerisinde yapılan protestolara karşı polisler tarafından hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği, birçok kişiye şiddet uygulanarak gözaltına alındığı, gözaltına alındıktan sonra hastanelerde tedavi olan kişilerin muayaneye götürüldükleri sırada da şiddete maruz kaldıkları, kötü muamelede bulunulduğu, görevlilerin görevlerini kötüye kullandıkları" iddialar ile ilgili şikayette bulundu.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinin ardından müfettişler İstanbul Emniyet'inde Avukat Seyit Sönmez'in ifadesine başvurdu.

Suç duyurusunda polisin bu müdahalesinin "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 11. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı ihlal edilmiştir" dendi.

Söz konusu polis ve diğer görevliler için hazırlanan suç duyurusunda "İşkence ve Gayriinsani Onur kırıcı Muamelede Bulunmak, Görevi kötüye kullanma, Yaralama, Kötü muamele, Toplantı ve gösteri yapma hakkını engelleme, Seyahat hakkını engelleme" olmak üzere 7 ayrı suçtan haklarında kamu davası açılması istendi.

Suç duyurusuna dayanak olarak ise "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve temel hak ve

özgürlüklere dair sair uluslararası hukuk belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5237

Sayılı Türk Ceza Yasası ve sair mevzuat" gösterildi.

Ne olmuştu?

1 Şubat 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi gösterileri devam ettiği sırada, polis gözetimi altında yürüyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine bir polis memuru tarafından "Başını kaldırma, aşağıdan, aşağı bak" diye bağırılmıştı.

Ardından çıkan arbede de öğrenciler gözaltına alınmıştı. Daha sonra sosyal medyada büyük tepki çeken olayda #aşağıbakmayacağız etiketiyle birçok vatandaş tepki göstermişti.