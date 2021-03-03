Boğaziçili öğrencilerden akademisyenlerin rektörlüğe sırt dönme eylemine destek

Boğaziçi Üniversitesinde akademisyenler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Rektör Melih Bulu’ya karşı başlattığı nöbet eylemlerini 59. gününde de sürdürdü.

Akademisyenler, öğrencilerin ‘kayyumluk' adını verdiği Güney Kampüs'teki rektörlük binası önünde bir araya gelerek binaya sırtlarını döndü, alkışlayarak tepkilerini gösterdi. Öğrenciler de hocalarının protestosuna katılarak onlara destek verdi.

Ayrıca öğrenciler, AKP'li Melih Bulu'yu protestoları sırasında haklarında soruşturma açılan 51 arkadaşına destek olmak amacıyla “hepimiz oradaydık” diyerek hep birlikte rektörlüğe dilekçe verdi.

Rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler ellerindeki dilekçelerle birlikte slogan attı.