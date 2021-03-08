Boğaziçili kadın akademisyenlerden 8 Mart nöbeti

Boğaziçi Üniversitesinde kadın akademisyenler 8 Mart nöbeti tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Melih Bulu'nun istifası talebiyle başlayan eylemler 10. haftasına girdi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla rektör olarak atanmasının ardından başlattıkları nöbet eylemlerine devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesinin kadın akademisyenleri 8 Mart nöbeti tuttu.

Boğaziçi Üniversitesine Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan eylemler 10. haftasına girdi. Akademisyenlerin 46. kez buluştuğu bugünkü nöbet eyleminin yanı sıra, 8 Mart nöbeti de tutuldu. Güney kampüste toplanan akademisyenler "Kabul etmiyoruz", "Vazgeçmiyoruz" dövizleri taşıdı. Mor maskeler takan kadın akademisyenler, Melih Bulu'nun istifasını istedi, üniversiteye ilişkin taleplerini yineledi. Akademisyenler kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini, kadın ve LGBTİ+'lara yönelik her türlü ayrımcılığı protesto etti.

Ayrıca Güney kampüs meydanında da toplanan akademisyenler, rektörlüğe sırtlarını dönerek nöbet eylemini sürdürdü.

Eylemin ardından bazı akademisyenler, rektörlüğün 8 Mart tebrik paketlerini "Kabul etmiyoruz", "Vazgeçmiyoruz" dövizleri ile birlikte rektörlük kapısına bıraktı.