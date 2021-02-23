Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katıldığı için ev hapsi verilen Melis Akyürek: Kadınlar eve sığmaz

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katıldığı için ev hapsi verilen Melis Akyürek, 8 Mart öncesi yayınladığı bir mesajda, "Kadınlar eve sığmaz" dedi.

Melis Akyürek, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katıldığı için ev hapsi aldı. Sosyal medyada diğer ev hapsi alan kadınlar tarafından başlatılan "Kadınlar eve sığmaz" etiketiyle mesajını paylaşan Akyürek, "6284 kapsamında şiddet faillerine takılmayan kelepçeler Boğaziçi Üniversitesi'nin atanmış AKP'li rektörünü protesto ettiğimiz için döndü dolaştı biz kadınların ayaklarını buldu. Bu 8 Mart'ta ben ve tutuklu, ev hapsindeki kadın arkadaşlarım belki sokakta olamayacağız. Ama biliyorum ki kadınlar tüm sokakları şen kahkahalarıyla inletiyor olacaklar. Çünkü kadınlar eve sığmaz diyoruz" diye konuştu.