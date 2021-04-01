Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemine polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasını protesto için ve tutuklu gençlerin serbest bırakılması talebiyle Kadıköy'de toplanan öğrencilerin eylemine polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sırasında çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Öğrencilerin dün yaptığı boykot ve eylem çağrısının ardından Kaymakamlık, "salgın" gerekçesiyle Kadıköy'de eylemlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Eylem saati öncesi İskele Meydanı ve Kadıköy'ün ara sokakları polis tarafından ablukaya alındı. Rexx Sineması önünde bir araya gelen öğrencilere polis biber gazı ve plastik mermi ile sert müdahalede bulundu.

Gözaltına alınan öğrenciler, gözaltı aracına bindirildiler.

Öğrenciye yerde ters kelepçe

Müdahale sırasında polisin bir öğrenciye yönelik sert müdahalesi tartışma yarattı. Öğrenciyi yere yatırıp ardından ters kelepçe yapılmasına çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi.