Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: Naci İnci’yi de kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Prof. Dr. Naci İnci’yi Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atadı. Atamaya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tepki geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. 2 Ocak’ta gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, öğrencilerin ve akademisyenlerin aylar süren protestolarının ardından 15 Temmuz’da yine gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınmıştı. Bulu’nun yerine vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanmıştı. Bu kararla İnci, rektörlüğe asaleten olarak atanmış oldu. Öğrenciler ise duruma tepkili.

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde tutuklanan Fizik bölümü öğrencisi Doğu Demirtaş, yayınladığı videoda “Biz demokratik seçimlerin olduğu, bir ülke istiyoruz. Bütün üniversitelerde buna liyakat sahibi insanlar tarafından karar verilmesini istiyoruz. Bu yüzden Naci İnci’yi de kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, temmuz ayı sonunda oylama ile destekledikleri rektör adaylarını belirlemişti. Yüzde 82 katılımın olduğu oylamada, yüzde 95 karşı oy alan Prof. Dr. Naci İnci ile yüzde 93 karşı oy alan Gürkan Kumbaroğlu‘nun adaylıklarının desteklenmediği açıklanmıştı.