T24 LogoT24 Logo
Haberler

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: Naci İnci’yi de kabul etmiyoruz

22 Ağustos 2021 09:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Prof. Dr. Naci İnci’yi Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atadı. Atamaya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden tepki geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. 2 Ocak’ta gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, öğrencilerin ve akademisyenlerin aylar süren protestolarının ardından 15 Temmuz’da yine gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınmıştı. Bulu’nun yerine vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanmıştı. Bu kararla İnci, rektörlüğe asaleten olarak atanmış oldu. Öğrenciler ise duruma tepkili.

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde tutuklanan Fizik bölümü öğrencisi Doğu Demirtaş, yayınladığı videoda “Biz demokratik seçimlerin olduğu, bir ülke istiyoruz. Bütün üniversitelerde buna liyakat sahibi insanlar tarafından karar verilmesini istiyoruz. Bu yüzden Naci İnci’yi de kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, temmuz ayı sonunda oylama ile destekledikleri rektör adaylarını belirlemişti. Yüzde 82 katılımın olduğu oylamada, yüzde 95 karşı oy alan Prof. Dr. Naci İnci ile yüzde 93 karşı oy alan Gürkan Kumbaroğlu‘nun adaylıklarının desteklenmediği açıklanmıştı.

boğaziçinaci incirektöratama

Diğer Videolar

Muharrem İnce 2018'deki seçim konuşmasını paylaştı; "Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim"

Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi mutlaka getirteceğim Erdoğan’a

İyi Partili Özkan: Bir taksici, turisti "Anadolu Yakası'na geçebilmemiz için önce vize almamız gerekiyor" diyerek dolandırmış

Akşener: Ülkemiz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının elinde psikiyatrik bir iktidar anlayışıyla yönetiliyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ekim 2021

Dükkânındaki hırsızları telefonundan izledi: Kasa ile zinciri almaları 2,5 dakika, ben bu olayı 2,5 dakikada anlatamıyorum

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24