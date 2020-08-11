Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'kaçak' olduğu iddia edilen inşaat durduruldu

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde başlatılan ve 'izinsiz olduğu, ağaç kesimi yapıldığı' iddialarıyla tartışmalara neden olan inşaat, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün şikâyetler üzerine devreye girmesiyle üniversite tarafından durduruldu.

İnşaat için Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden izin alınmadığı yetkililer tarafından doğrulanırken T24'e konuşan bir yetkili, dün mühendislerin çalışmayı durdurmak için bölgeye gittiğini belirtti. T24'ün ulaştığı Boğaziçi Üniversitesi Yapı İşleri Teknik ve Daire Başkanlığı'ndan Hasan Hayri Sert Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden yetkililerin şikâyet üzerine geldiğini, kendilerine ikaz ve uyarıda bulunarak evrak tuttuklarını ve kendilerinin inşaatı durdurduklarını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de inşaat nedeniyle ağaç kesildiğini belirterek Twitter'da #boğaziciyesilkalsın ve #bogazicioeğrencinekulakver etiketleriyle hashtag kampanyası başlattı.

İnşaat durduruldu

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde inşaatına başlanılan yer için "Bizim tarihi bir binamızın ön bahçesi. Orada normal bir seyir terası. Öğretim üyelerinin yemek yemesi amaçlı zaten vardı, genişletildi o kadar. Yasal olarak ona izin vermezler zaten" diyen Hasan Hayri Sert, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden yetkililerin şikâyetler üzerine üniversiteye geldiklerini, ikaz ve uyarıda bulunarak evrak tuttuklarını ve bu nedenle kendilerinin inşaat çalışmasını durdurduklarını açıkladı.

Ağaç kesildiği yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Sert, "ağaç katliamı diye bir şey yok" dedi.

"Bölgede bulunan meyve ağaçları, erguvan ve akasya ağaçları kesildi"

Öğrenciler ise çalışma esnasında bölgede bulunan meyve ağaçları, erguvan ve akasya ağaçlarının kesildiğini, yetkililerin kendilerine "Kurumuş 3 ağacı başka yere taşıdık" dediğini aktardı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kampüs alanlarının koruma altında tutulması gereken bir miras olarak gördüklerini belirterek konuyla ilgili sosyal medyada kampanya başlattı.

Öğrenciler bir de açıklama yayınladı. Açıklamada "Bizler Boğaziçi Üniversitesinin öğrencileri olarak, kampüs alanımızın koruma altında tutulması gereken kültürel ve doğal bir miras olduğunu düşünmekteyiz. Her bir ağaç bizim geçmiş nesillerden aldığımız bir emanettir" denildi.

( Boğaziçi Üniversitesi'nde üzerine genişletme yapılan bölge)

Okul kampüsündeki Kennedy Lounge'da salgın döneminde nikah yapılmış

Mektepligazete.com'da çıkan bir habere göre de 14 Haziran Pazar akşamı okul kampüsündeki Kennedy Lounge'da Covid-19 kapsamında alınan nikah ve düğün organizasyon yasakları devam ederken nikah organizasyonu yapıldı.

Öğrencilerin aktardığına göre, Covid-19 karantina sürecinde, Boğaziçi Üniversitesi, Kennedy Lodge isimli mekanın da bağlı olduğu tüm tesisleri 17 Temmuz’a kadar kapattığını duyurmuş ve tesislerde çalışan işçileri yasal olmamasına rağmen ücretsiz izine çıkarmıştı.