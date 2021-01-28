Boğaziçi Üniversitesi'nde güvenlik görevlileri öğrencilerin çadırını kırdı

28 Ocak 2021 13:53
AKP'den daha önce milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesinin rektörlüğüne atamasına karşı protestolar sürüyor.
Boğaziçili öğrenciler kurdukları çadır ile protestolarını devam ettirirken, üniversite güvenlik görevlileri öğrencilerin çadırına yönelik müdahalede bulundu. Güvenlik görevlilerinin çadırı kırmasının ardından, rektörlük binasının etrafı güvenlik şeridiyle çevrildi.
Melih Bulu protestolarını sürdüren öğrenciler, güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.
© Tüm hakları saklıdır.